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الصين تعارض بشدة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية

السبت، 24 أغسطس 2019 03:49 م
الصين تعارض بشدة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أكدت الصين اليوم،السبت، معارضتها الشديدة إعلان الولايات المتحدة مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالي 550 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" -في تصريح اليوم- إن الإجراءات التجارية الأحادية والتنمر والضغوط الشديدة من الجانب الأمريكي تنتهك التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين في اجتماع أوساكا باليابان.

وأضاف فنغ أن الخطوة الأمريكية تنتهك أيضا مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ما يقوض بشدة النظام التجاري متعدد الأطراف والنظام التجاري الدولي الطبيعي.

وتابع أن "الجانب الصيني يحث الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير الوضع، والتوقف فورا عن هذا النهج الخاطئ، وإلا فإن الولايات المتحدة ستدفع الثمن".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالي 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) فرض تعريفات جمركية إضافية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 75 مليار دولار.

 


امريكا

الصين

رسوم جمركية

اليابان

نظام تجارى

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