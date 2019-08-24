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السجن المشدد 15 سنة لـ12 من الإخوان بالفيوم لشروعهم فى قتل رائد شرطة ورقيب

السبت، 24 أغسطس 2019 11:10 م
السجن المشدد 15 سنة لـ12 من الإخوان بالفيوم لشروعهم فى قتل رائد شرطة ورقيب عنف الإخوان
الفيوم رباب الجالى

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حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 12 من عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، بتهم منها الانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر بدون تصريح، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والشروع فى قتل رائد شرطة ومساعد، ورقيب.

وشمل الحكم معاقبة، كلا من "شعبان.س.إ" (46 سنة)، ومقيم بمركز سنورس، و"محمد.م.ع" (41 سنة)، ومقيم بمدينة الفيوم، و"حسن.ح.م" (52 سنة)، ومقيم بمدينة الفيوم، و"سيد.م.ص" (42 سنة- معلم أول)، ومقيم بالقرية الثانية بمركز يوسف الصديق، و"عبدالله.ف.ش" (23 سنة - صياد)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، و"أحمد.ف.ش" (32 سنة - صياد)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق.

كما شمل الحكم معاقبة كلا من "أسامة.ع.إ" (18 سنة - طالب) ويعمل سائق ومقيم بقرية كحك بحرى، بمركز يوسف الصديق، و"على.ق.ع" (21 سنة - طالب جامعي ويعمل مع والده بمحل فاكهة)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، و"أيمن.م.ع" (37 سنة - مصطحب أفواج سياحية)، ومقيم بمدينة الفيوم، و"محمد.ش.ش" (50 سنة-صياد)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، و"عمرو.ر.ج" (23سنة - طالب جامعى)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، و"عمار.ع.م" (24 سنة - طالب بجامعة الزقازيق)، ومقيم بقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق.

ترجع وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 12404 لسنة 2014، قسم الفيوم، والمقيدة برقم 1136 كلى الفيوم، إلى أنه فى 22 يوليو 2013  بدائرة قسم الفيوم، تم ضبط المتهمين خلال تجمهر نظمه المتهمون من الثلاث الأوائل، وشارك فيه جميع المتهمون بدون تصريح بالمخالفة للقانون، لإرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، ومنع رجال الشرطة بالقوة والعنف، بعد دعوتهم لذلك من قبل المتهمين الأول والثانى من هؤلاء المتهمين من أحد دور العبادة.

ووجهت لهم تهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح، وأدوات تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وشرعوا جميعا فى قتل المجنى عليه الرائد "وليد.ت.ا"، ومساعد شرطة "سيد.ع.أ" والرقيب "سمير.ع.م" عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده من قوات الشرطة، وتعدوا بالضرب على المجنى عليهم واستعملوا القوة معهم وهم موظفون عموم، وأنهم منعوا رائد الشرطة من محاولة نجدة الشرطيين بعد أن احتجزوهما وتعدوا عليهما بالضرب.

وقال رائد الشرطة المعتدى عليه فى التحقيقات، أنه خلال مباشرته عمله، تم إخطاره بالتعدى على الشرطيين من قبل المشاركين فى التجمهر، فأسرع لنجدتهما، ورأى المتهمين أثناء التعدى عليهما بأسلحة بيضاء، وأنهم تعدوا عليه بالضرب قاصدين قتله ومنعه من نجدة المجنى عليهما.

وأوضح "أ.ح" مقدم شرطة بالفيوم، خلال التحقيقات، أن تحرياته أثبتت التهم المنسوبة للمتهمين، وأنهم كانوا فى مسيرة ضد قوات الشرطة، بهدف التخريب والتعدى على الأشخاص والممتلكات، وأنهم تعدوا على المجنى عليهم بقصد قتلهم.أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، والتى أجرت التحقيق فيها، وأحيلت إلى محكمة جنايات الفيوم، التى تداولت الدعوى فى عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.


الفيوم

محافظة الفيوم

حكمة جنايات الفيوم

جماعة الإخوان بالفيوم

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