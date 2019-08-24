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السجن المؤبد لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات قديمة فى سوهاج

السبت، 24 أغسطس 2019 03:46 م
السجن المؤبد لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات قديمة فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "عمر.ع.أ 25 سنة مزارع، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.ف عامل " فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات قديمة بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى وأحمد محمود بأمانة سر رمضان حسن.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز البليناا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى فى الصدر، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب خلافات قديمة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

البلينا

قتل

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