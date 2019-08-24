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فى الفصل الدراسى الأول أمام الطلاب..

الحكومة: افتتاح كليتين ومبنى للإقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

السبت، 24 أغسطس 2019 01:53 م
الحكومة: افتتاح كليتين ومبنى للإقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تفقد رئيس الوزراء لفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصحبته وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال تفقد مبانى فرع الأكاديمية، أوضح وزير الإسكان، أن هناك استعدادات تُجرى حاليًا لافتتاح كُليتين أمام الطلاب فى شهر سبتمبر المقبل، ومبنى لإقامة الطلاب الوافدين به، بالتزامن مع بدء العام الجامعى الجديد فى الفصل الدراسى الأول.

كما أشار إلى أنه بحلول الفصل الدراسى الثانى سيكون هناك كليتين أخريين جاهزتين، ومبنى آخر لإقامة الطلاب يُضاف للمبنى الأول للعمل على استيعاب كافة الطلاب الدارسين بفرع الأكاديمية، على أن يتم افتتاح باقى المبانى تباعا فى 2020.

جدير بالذكر فى هذا الصدد أن مساحة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة تبلغ 62 فدانًا، وتم تصميمها بحيث تضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات

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الأكاديمية العربية للعلوم

التكنولوجيا والنقل البحري

العلمين الجديدة

مجلس الوزراء

مصر

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