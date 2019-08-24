الرئيسية أخبار عالمية الجيش اليابانى: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط فى الأراضى اليابانية السبت، 24 أغسطس 2019 03:00 ص صواريخ كوريا الشمالية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت متحدثة باسم قوات الدفاع الذاتي اليابانية إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم السبت لم تسقط في أراضي اليابان أو داخل منطقتها الاقتصادية. الجيش اليابانى قوات الدفاع الذاتي كوريا الشمالية الصواريخ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة سول تستدعى سفير اليابان لإخطاره بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:59 م رئيس وزراء اليابان: كوريا الجنوبية عليها الوفاء بوعودها وإعادة بناء الثقة الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:14 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50% تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد 19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات 5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد 3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية "اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستكمل مسيرة الإنجاز.. افتتاح أول مركز تدريب أجنبى للعمالة المصرية.. استكمال مشروعات بـ 20 مليار دولار.. والبدء فى تدشين استثمارات جديدة المزيد من Trending Plus
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