"التموين": استمرار مشاركة المحالات التجارية فى الأوكازيون الصيفى

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مشاركة المحلات التجارية فى الاوكازيون الصيفى من خلال التوجه الى مديريات التموين بالمحافظات المختلفة للحصول على تصاريح بالمشاركة وأن المحلات التجارية لحرية حرية الاختيار فى تقديم نسبة التخفيضات شريطة أن تكون العروض حقيقية وليست وهمية .

كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة الاوكازيون الصيفى حتى 22 من شهر سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة فى الاوكازيون وتقديم تخفيضات فى عروض الأسعار، لافتا إلى أن الوزير حريص على انتعاش حركة المبيعات فى الأسواق، وكذلك أيضا حصول المواطنين على منتجات بأسعار منخفضة خلال فترة الاوكازيون.