التعليم: سنعلن تفاصيل الحلول المقترحة لامتحانات أبناءنا فى الخارج

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود مشكلات فى نظام امتحانات أبنائنا فى الخارج هناك دول بها غش كثيرة كالماء والهوا، مؤكدة أنه سيتم اعلان تفاصيل الحلول المقترحة لامتحانات أبناءنا فى الخارج قريبا فى مؤتمر صحفى.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى اليوم السبت، لإعلان آخر مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقويم المعدّل للثانوية العامة أن هناك وجود حالات غش كثيرة فى تلك اللجان ببعض الدول، قائلة: "فيه لجان ببعض الدول بها الغش كالماء والهواء".

وأكدت أن امتحانات "أبنائنا فى الخارج" سيجدون الامتحان بشكل أكثر يسرا وأكثر عدلا، وأن الوزارة ستوفر لهم حلولا أفضل وتوفر على الدولة الميزانية الطائلة لتلك الامتحانات.

وحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.