التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

يبدأ 84872 طالبًا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، اليوم السبت، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها.



وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.



وأضافت الوزارة، أنه من المقرر إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.