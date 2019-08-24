سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 02:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تضبط 5 تماسيح محنطة داخل بازار فى شرم الشيخ

السبت، 24 أغسطس 2019 01:36 م
البيئة تضبط 5 تماسيح محنطة داخل بازار فى شرم الشيخ التماسيح المحنطة المضبوطة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات بشرم الشيخ حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك فى إطار محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بأهمية الكائنات الحية البرية فى الحفاظ على توازن وصحة الأنظمة البيئية وخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض التى تقدم خدمات ومنافع ليس فقط للبيئة ولكن للمجتمعات المحلية وذلك فضلا عن القيمة البيولوجية لتلك الحيوانات والتى لا تقدر بثمن كما تستهدف الحملة أيضا التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تماسيح نيلية محنطة بأحجام مختلفة بأحد البازارات بمنطقة نبق بالمخالفة للقانون وقد تم اتخاذ اجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

وتلعب التماسيح دورًا هاما للحفاظ على صحة وسلامة النظم البيئية للمياه العذبة والأنهار حيث رغم أنها من المفترسات إلا أن الافتراس لا يعد الاختيار الأول لها وإنما تتغذى على الجيف والحيوانات النافقة فى المقام الأول كما أن الدراسات اكدت على أنها أيضا تستهدف الأسماك المريضة أو تلك التى زادت أعدادها بصورة فد تهدد التوازن فى المخزون السمكى وبالتالى لها دور كبير فى الحفاظ على صحة تلك الأنظمة البيئية.

وتحقق التماسيح الكثير من العوائد والفوائد التى من الممكن الحصول عليها باستخدام تلك التماسيح بطريقة مستدامة وهذا هو التوجه الحالى لوزارة البيئة،  ونظرا لقيمة الخدمات البيئية التى تقدمها تلك الحيوانات فقد دعت الاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجى دول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحد من التجارة الدولية فيها أو فى أجزاء منها.

 


وزارة البيئة

تجارة الحيوانات

شراء حيوانات

تماسيح

بيع تماسيح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة