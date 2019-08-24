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"الأعلى للإعلام" يزيل اسم أحمد سليم من على موقع المجلس عقب إعفاءه

السبت، 24 أغسطس 2019 03:25 م
"الأعلى للإعلام" يزيل اسم أحمد سليم من على موقع المجلس عقب إعفاءه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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أزال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اسم أحمد سليم الأمين العام السابق من على موقع المجلس، وذلك عقب قرار إعفاءه من منصبه بعد القبض عليه بتهمة تلقيه رشوة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أنه عقد اجتماعا عاجلا بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة، مضيفا أنه لم يقم أو يكن أبدا يتستر على ما يخالف القانون أو ليحمى فسادا مهما كان مرتكبه وآيا كان موقعه خاصة وأنها إحدى المهام الأساسية للمجلس.

وأضاف المجلس، أنه على يقين بأن كافة أعماله وقراراته تمت وفقا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدا أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.

وتابع: "ونظرا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تستلزم أن يكون للمجلس أمينا عاما يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به.

وأشار المجلس، إلى أنه قرر إعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالى من منصبه واتخاذ الاجراءات القانونية لتعيين أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد أن توافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولى هذا المنصب خلال الفترة القادمة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

احمد سليم

الاعلى للاعلام

الأمين العام للمجلس الاعلى للاعلام

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