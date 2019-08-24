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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة - أسيوط

السبت، 24 أغسطس 2019 08:08 ص
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة - أسيوط اسعاف - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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اصيب منذ قليل 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة اجرة ميني باص بالقرب من نقطة الكيلو 190 طريق الخارجة اسيوط بمحافظة الوادي الجديد وانتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجاري تحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 190 مما أسفر عن إصابة كلا من خلف فتحي ابراهيم 35سنة واسلام هشام اسماعيل 22 سنة  مجند و حافظ محمد حسين 21 سنة مجند وحازم عصام خلف الله 19سنة  طالب ومحمود محمد محمد 21 سنة مجند وسعيد عشري محمد 25 سنة ومصطفي محمود محمد 21 سنة 

وعزيزه سعيد فرج 35 سنة  وعلاء صالح محمد 22 سنة مجند وتم نقلهم الي مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

 

 


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