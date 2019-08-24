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أمن الجيزة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية

السبت، 24 أغسطس 2019 11:47 ص
أمن الجيزة يشن حملة لضبط الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 مشتبه بهم، وعاطل لاتهامه بمضايقة السائحين، بالإضافة إلى ضبط 2 خيال وجمال لمخالفتهما شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وحالة تسول.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 110 مخالفة تعدى وإشغال طريق، خاصة بالمقاهى، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.

 


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