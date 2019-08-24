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أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

السبت، 24 أغسطس 2019 10:46 ص
أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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      اليوم السابع بلس
 
واصل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24  أغسطس، بقيمة جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 604.25 جنيه
عيار 21 سجل 705 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 805.75 جنيه
الجنيه الذهب 5640 جنيها
أوقية الذهب 1526 دولار

 

سعر الذهب قد يشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشتمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

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