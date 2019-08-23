سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ميكانيكا الأيدي الناعمة.. "أسطى دنيا" تدخل عالم الرجال بـ"المفتاح" و"المفك".. (فيديو)

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:39 م
ميكانيكا الأيدي الناعمة.. "أسطى دنيا" تدخل عالم الرجال بـ"المفتاح" و"المفك".. (فيديو)
رحمة خليفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تثبث المرأة المصرية يوماً بعد يوم، أنها تستطيع الخوض فى كل المجالات مهما كانت درجة صعوبتها، ومهما كانت تحتاج قوة الرجال، فهى دائماً تبرز في أماكن لم يكن من المتوقع مجرد قيامها بتلك الأمور.

بدأت دنيا الدخول في مجال الميكانيكا، بعدما وجهها التنسيق إلى ميكانيكا سيارات ورغم الانهيار الذى أصابها فى البداية، وكيف لها كفتاة أن تدرس هذا المجال وكيف تستطيع العمل به بعد ذلك؟ لكنها ثابرت وحاولت حتى وجدت غايتها فى الميكانيكا هذا العالم المعقد والمتشابك من المعادن فعشقته.

 

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

 

 

 


الاسطى دنيا

الميكانيكا

ميكانيكا السيارات

عالم الميكانيكا

فتاة تعمل ميكانيكية

فتاة تنافس الرجال في الميكانيكا

هندسة الميكانيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة