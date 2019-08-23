سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

مكملات الزنك تحمى من بكتيريا العقدية الرئوية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:30 ص
مكملات الزنك تحمى من بكتيريا العقدية الرئوية الزنك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الباحثون عن وجود صلة بين تناول الزنك فى الغذاء والحماية من بكتيريا العقدية الرئوية، وهى السبب الجرثومى الرئيسى للالتهاب الرئوى.
 

وقاد "كريستوفر مكديفيت"، الأستاذ المشارك بجامعة ملبورن بأستراليا، رئيس المختبر فى معهد دوهرتي، فريقًا متعدد التخصصات يستخدم أحدث تقنيات التصوير للكشف عن كيفية استخدام الجهاز المناعى للزنك كمضاد للميكروبات للحماية أثناء الهجوم الذى تقوم به العقديات الرئوية.


وقارن الفريق البحثى العدوى فى الفئران التى تغذت على مستويات مختلفة من الزنك، ووجدوا أن الفئران - التى تناولت كمية قليلة من الزنك - ارتفع معدل الإصابة لديها بأسرع ثلاث مرات لأن أجهزتها المناعية لديها زنك غير كاف للمساعدة في قتل البكتيريا.
 

وقال الدكتور مكديفيت، "يرتبط الزنك الغذائى بوظيفة المناعة ومقاومة العدوى البكتيرية، لكن كيفية توفير الحماية ظلت بعيدة المنال".


وأضاف، "يوضح عملنا أن الزنك يتم تعبئته إلى مواقع العدوى، حيث يشدد على البكتيريا الغازية ويساعد الخلايا المناعية المحددة على قتل العقدية الرئوية"، وترجم هذا العمل أيضًا النتائج التى توصل إليها من خلال إظهار أن خلايا المناعة البشرية يمكن أن تستخدم الزنك لتعزيز قتلهم للغزو العقدية الرئوية.
 

من جهته قال البروفيسور فيليب دوبل، مدير التصوير الحيوى للعناصر، "النتائج فى هذه الدراسة نتيجة مباشرة لتطبيق تقنية التصوير الأولى الجديدة للكشف عن العلاقات التي كانت مخبأة فى السابق للتحليل، وشهادة على التعاون متعدد التخصصات".


وأوضح الباحثون أن الالتهاب الرئوى يتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص كل عام ، مع وجود العبء الصحي الأكبر في البلدان التي لا يزال نقص الزنك فيها يمثل تحديًا اجتماعيًا كبيرًا.
 

وشددوا على أن نتائج الدراسة تبرز أهمية ضمان كفاية الزنك في الغذاء كجزء من أي إستراتيجية على مستوى السكان للسيطرة على عبء مرض المكورات الرئوية بالتزامن مع التطعيم وغيره من الأساليب المضادة للميكروبات".
 


الزنك

زنك

فوائد الزنك

العقدية الرئوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة