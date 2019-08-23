مصرع طفل غرقاً في ترعة المعلا الغربية بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة إخطاراً بعثور الأهالي علي جثمان الطفل "م.هـ.م" 5 سنوات مقيم بمجلس قروي الشغب التابع لمدينة إسنا جنوبي المحافظة، طافيةً في المياة بترعة المعلا الغربية وذلك بعد أيام من إختفائه أمام منزله، فتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفي إسنا المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وإستدعاء الطب الشرعي لفحص جثمان الطفل من الطبيب الشرعي تمهيداً للتصريح بدفنه.