كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

خلال ساعات يكون كوكبا الزهرة والمريخ على وشك أن يحدث بينهما اقتران مذهل، وهما يقعان بجوار الشمس مباشرة، كما تظهر الصور من خلال المرصد الشمسى الفضائى "سوهو" التابع لوكالة ناسا.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى يوم غدٍ السبت 24 أغسطس الجارى، سيقع الزهرة والمريخ فى أقرب نقطة من بعضهما ويفصل بين الكوكبين أقل من نصف درجة.



وتابع التقرير: ولكن للأسف لن تكون الظاهرة مرئية بالعين المجردة نظرًا لحدوثها فى سماء الظهر الزرقاء الساطعة، ولكن يستطيع مرصد "سوهو" التابع لوكالة ناسا مراقبة الحدث بفضل أجهزته التى تمكنه من حجب وهج الشمس ورؤية كل الأجسام القريبة منها وعلى مدار الساعة.