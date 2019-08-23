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كوريا الشمالية: أمريكا مخطئة حال تمسكها بموقفها العدائي واستخدام العقوبات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:19 ص
كوريا الشمالية: أمريكا مخطئة حال تمسكها بموقفها العدائي واستخدام العقوبات وزير خارجية كوريا الشمالية
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الكوري الشمالي لي يونج-هو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مخطئة في حساباتها حال تمسكها بموقفها العدائي وحاولت مواجهتنا باستخدام فرض العقوبات علينا.

وأضاف "لي يونج-هو" في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "نحن مستعدون لكل شيء سواء للحوار أو للمواجهة"، منتقدا، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إشارة إلى مقابلته الأخيرة التي أجرها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، واصفا إياه بأنه معرقل لطريق المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ويعاني نقصا في التفكير السليم والحكم المنطقي.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إنه إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال لديها حلم "سخيف" يتمثل في قدرتها على تحقيق كل شيء من خلال العقوبات، فليس لدى بلاده خيار سوى تركها تحلم أو أن تدمر لها حلمها.


كوريا الشماليه

امريكا

علاقات دوليه

بومبيو

خارجيه امريكا

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