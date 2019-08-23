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فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض الشيكولاتة البيضاء
كتبت إيناس البنا

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عشق الشيكولاتة أمر لا ينتهى، ولكن هناك أنواعا منها مثل الشيكولاتة البيضاء تحتوى على فوائد للجسم غير الشعور بالسعادة.

وفقاً لتقرير موقع " onlymyhealth " فإن الشيكولاتة البيضاء تمنع أمراضاً عديدة نرصد أهم 5 منها:

 

ـ تقلل من خطر فشل القلب

تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وحركات القلب .

ـ تنظم مستوى الكولسترول فى الدم

لأنها تخفض مستويات الكولسترول السيئ فى جسم الإنسان

ـ تهدئ من الصداع

يمكن أن تقلل شدة الصداع بسبب "الدوبامين" الموجود بها.

ـ تمنع الإصابة بسرطان الثدى

بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التى تحارب السرطان .

 

ـ تعزز المناعة عند الأطفال

لأنها غنية بمضادات الأكسدة.


الشيكولاتة البيضاء

فوائد الشيكولاته البيضاء

مضادات الأكسدة

سرطان الثدى

اليوم السابع بلس

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