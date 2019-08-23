فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

عشق الشيكولاتة أمر لا ينتهى، ولكن هناك أنواعا منها مثل الشيكولاتة البيضاء تحتوى على فوائد للجسم غير الشعور بالسعادة.
وفقاً لتقرير موقع " onlymyhealth " فإن الشيكولاتة البيضاء تمنع أمراضاً عديدة نرصد أهم 5 منها:
ـ تقلل من خطر فشل القلب
تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وحركات القلب .
ـ تنظم مستوى الكولسترول فى الدم
لأنها تخفض مستويات الكولسترول السيئ فى جسم الإنسان
ـ تهدئ من الصداع
يمكن أن تقلل شدة الصداع بسبب "الدوبامين" الموجود بها.
ـ تمنع الإصابة بسرطان الثدى
بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التى تحارب السرطان .
ـ تعزز المناعة عند الأطفال
لأنها غنية بمضادات الأكسدة.
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