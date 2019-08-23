سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فقدان 30 راكبا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة شواطئ جزيرة جاوة الإندونيسية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:50 م
فقدان 30 راكبا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة شواطئ جزيرة جاوة الإندونيسية حريق بمركب- أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية فى إندونيسيا بودى براشيتو، اليوم الجمعة إن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن 30 شخصا على الأقل فقدوا بعدما اندلع حريق بمركبهم قبالة شواطئ جزيرة "جاوة" الإندونيسية.

وقال براشيتو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن المركب كان يقل 277 راكبا، وأبحر مساء أمس الخميس من ميناء "تانجونج بيراك" الواقع فى مدينة "سورابايا" التابعة للجزيرة.


بدوره، أفاد مسئول بالميناء بأن الحريق كان قد أندلع عقب 11 ساعة من مغادره المركب للميناء، حيث كان يتجه إلى مدينة "باليكبابان" الواقعة بمقاطعة "كالمنتان الشرقية"، مركدا أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة.

 

وقال إنه تم إنقاذ نحو 247 راكبا بواسطة المراكب والقوارب القريبة من الميناء، فيما تتواصل عمليات البحث عن 30 مفقودا.


يذكر أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل فى العالم، حيث تحتوى على أكثر من 17 ألف جزيرة.

 

 


حريق مركب

إندونيسيا

جاوة

باليكبابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة