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عودة 4800 حاجا من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:28 ص
عودة 4800 حاجا من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران عودة الحجاج -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة ،علي مدار اليوم الجمعة 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4800 حاجًا.
 
ومن المقرر أن تنطلق 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، و 11رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج تضامن البحيرة و مطروح و القاهرة و الاسكندرية و الفيوم والغربية، و قرعة سوهاج والبحيرة و الوادي الجديد و الأقصر و قنا، و الأمن الوطني بخلاف رحلات العمل.
 
 
 

مصر للطيران

الأراضي المقدسة

حجاج

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