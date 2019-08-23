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صور.. تشديدات أمنية هندية مكثفة فى كشمير بعد دعوة انفصاليين لاحتجاجات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:19 ص
صور.. تشديدات أمنية هندية مكثفة فى كشمير بعد دعوة انفصاليين لاحتجاجات كشمير
رويترز

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شددت السلطات فى المدينة الرئيسية بالشطر الهندى من كشمير إجراءات الأمن قبل صلاة الجمعة بعد أن دعا انفصاليون لمسيرة احتجاجية إلى مكتب تابع للأمم المتحدة، ونشرت قوات الأمن فى الشوارع ووضعت نقاط تفتيش فى بعض الطرق.

 

قوات الجيش الهندى (2)
قوات الجيش الهندى

 

وظهرت ملصقات هذا الأسبوع فى سريناجار، المدينة الرئيسية فى المنطقة التى تسكنها أغلبية مسلمة، تدعو إلى مسيرة لمكتب فريق مراقبى الأمم المتحدة العسكريين فى الهند وباكستان، للاحتجاج على إلغاء الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير والذى كان يمنح الولاية قدرا من الحكم الذاتي.

والدعوة للمسيرة الاحتجاجية هى الأولى منذ اتخذت الهند هذا القرار فى الخامس من أغسطس آب، وفرضت قيودا على الاتصالات والسفر لا يزال معظمها ساريا. وعادت الخدمة لبعض خطوط الهاتف الأرضى هذا الأسبوع.

أسلاك شائكة
أسلاك شائكة

 

القوات الهندية
القوات الهندية

 

تشديدات أمنية فى كشمير
تشديدات أمنية فى كشمير

 

قوات الجيش الهندى
قوات الجيش الهندى

 

كشمير
كشمير

 

كمشير
كشمير

 


كشمير

الهند

باكستان

الشطر الهندى

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