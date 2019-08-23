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صور.. أقوى الضربات الأمنية..إحباط تهريب طنين من البانجو بالسحر والجمال

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:41 م
صور.. أقوى الضربات الأمنية..إحباط تهريب طنين من البانجو بالسحر والجمال المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر بالإسماعيلية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.
 
ووردت معلومات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات")، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتآخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مكاناً لإخفاء تلك المواد.
 
عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريات أمن "الشرقية - الإسماعيلية – القليوبية" بدعم من قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى.. بإستهدافه وضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه , وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وأرشد عن مكان إخفائه للمواد المخدرة بالمكان المُشار إليه ، وأمكن ضبط (728 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت حوالى طن و850 كيلو جرام - مبلغ 43 ألف و410 جنيه - سيارة ملاكى - 2 هاتف محمول) , وقرر بحيازته للموادالمخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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بانجو

مخدرات

تهريب مخدرات

السحر والجمال

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