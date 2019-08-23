شكاوى"الأعلى للإعلام" تستدعى ريهام سعيد للتحقيق الأحد القادم

كتب محمد السيد

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المذيعة ريهام سعيد ، مقدمة برنامج صبايا فى تمام الثانية ظهر الأحد القادم للتحقيق ، معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قررت عقد اجتماعا طارئا لها غدا السبت، برئاسة جمال شوقى ، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقالت الشكوى ، إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.