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شكاوى"الأعلى للإعلام" تستدعى ريهام سعيد للتحقيق الأحد القادم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:50 م
شكاوى"الأعلى للإعلام" تستدعى ريهام سعيد للتحقيق الأحد القادم ريهام سعيد
كتب محمد السيد

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قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المذيعة ريهام سعيد ، مقدمة برنامج صبايا  فى تمام الثانية ظهر الأحد القادم للتحقيق ، معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قررت عقد اجتماعا طارئا لها غدا السبت، برئاسة جمال شوقى ، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقالت الشكوى ، إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

 


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ريهام سعيد

الاعلى للاعلام

محاكمة ريهام سعيد

السمنة

وقف ريهام سعيد

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