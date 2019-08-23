سول تستدعى سفير اليابان لإخطاره بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، سفير اليابان لديها لإخطاره رسميًا برغبة سول فى إنهاء الاتفاقية الثنائية مع اليابان بشأن تبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بأن النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشو سي-يونج قدم للسفير اليابانى لدى سول، ياسوماسا ناجامينى، تنويها شفهيا ووثيقة رسمية يعرب فيها عن رغبة بلاده فى إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.



وذكرت الخارجية الكورية، فى بيان، أن الجانبين اتفقا، فى الوقت نفسه، على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين فى سبيل حل القضايا العالقة بينهما.



يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت، أمس الخميس، عزمها إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، وأعادت السبب فى ذلك إلى "التغيير الخطير" الذى طرأ فى ملف التعاون الأمنى بين البلدين، فى ظل القيود التى فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.