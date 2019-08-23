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سفير مصر فى إثيوبيا يقيم حفل توديع للقائم بأعمال مكتب الإعلام فى السفارة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:48 م
سفير مصر فى إثيوبيا يقيم حفل توديع للقائم بأعمال مكتب الإعلام فى السفارة حفل توديع القائم بأعمال المكتب الاعلامى فى سفارة مصر بأديس أبابا
كتب : أحمد جمعة

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أقام أسامة عبد الخالق  ،سفير جمهورية مصر العربية بأديس ابابا والمندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي حفل توديع للقائم بأعمال المكتب الإعلامي بأديس ابابا خالد عفيفي حسب النبي،  وذلك فى إطار استعداده لمغادرة أديس ابابا قريبا بعد انتهاء فترة عمله.

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سفير مصر فى اثيوبيا يودع السيد خالد عفيفى

حضر اللقاء أعضاء البعثة المصرية بأديس ابابا ، والقي السفير أسامة عبد الخالق بهذه المناسبة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير خالد عفيفي ، على ما قام به من جهود والتي بذلها خلال الأعوام الثلاثة الماضية التى تولي فيها مهام المكتب الإعلامي بالإنابة وعلى التعاون المستمر والفعال والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة المصرية الإثيوبية وعلى الصورة المشرفة التى أظهر بها تعاون المكتب مع السفارة لصالح وخدمة ورفعة الوطن الذي كان له ابلغ الأثر فى إيصال صوت السفارة الى الإعلام المسموح والمقروء، متمنياً لعفيفي مزيداً من التوفيق، وقدم السفير هدية تذكارية لعفيفى.

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شكر خالد عفيفي السفير أسامة عبد الخالق وأعضاء البعثة الدبلوماسية بأديس أبابا.  
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سفير مصر فى اديس ابابا يكرم خالد عفيفى

 


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