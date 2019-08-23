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روسيا تغير قنصلها العام فى هونج كونج

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:19 ص
روسيا تغير قنصلها العام فى هونج كونج وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلنت السفارة الروسية فى الصين أن موسكو قررت تغيير قنصلها العام فى هونج كونج، وعينت الدبلوماسى إيجور ساجيتوف فى هذا المنصب اعتبارا من الشهر الجاري.

وذكرت السفارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة "بدأ القنصل العام الروسى الجديد فى هونج كونج تنفيذ واجباته فى أغسطس الجاري.. وتم تغيير رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية فى هونج كونج فى إطار عملية مخططة، وهذه هى عملية روتينية".


وتم تعيين إيجور ساجيتوف، الذى يعمل فى المجال الدبلوماسى منذ عام 1986، بمنصب القنصل الروسى العام فى هونج كونج بدلا من ألكسندر كوزلوف.


وشغل ساجيتوف مناصب مختلفة فى ديوان وزارة الخارجية الروسية وفى الخارج. وكان يشغل منصب مستشار السفارة الروسية فى كوريا الشمالية فى الفترة ما بين عامى 2011 و2015، ومنصب مدير الدائرة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية منذ عام 2015.

 


روسيا

لافروف

هونج كونج

كوريا الشمالية

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