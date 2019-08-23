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رئيس قطاع الموارد المائية بشمال سيناء يتفقد محطة السلام وترعة الشيخ جابر الصباح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:53 م
رئيس قطاع الموارد المائية بشمال سيناء يتفقد محطة السلام وترعة الشيخ جابر الصباح محطة السلام بشمال سيناء
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس سيد شلبى، رئيس قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، محطة السلام 5 وترعة الشيخ جابر الصباح والمأخذ رقم 3 وترعة جنوب القنطرة شرق لمتابعة سير الأعمال التى يتم تنفيذها.

وقال سيد، إنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال تشمل عملية تعلية واستكمال الأسوار بمبنى القطاع وعملية توريد وتركيب شبك من البولى ايثلين لعمل أغطية للجابيونات على ترعة جنوب القنطرة شرق.

وأكد القطاع أنه جارى استكمال العمل فى الاختبارات الخاصة بالمآخذ أرقام ( 7، 15، 17 ) بمنطقتى رابعة و بئر العبد الى جانب استكمال الاختبارات و التشغيل التجريبى لاستلام المأخذين رقمى (3 ،5 ) استلاماً نهائياً.


شمال سيناء

الموارد المائية

ترعة الشيخ جابر الصباح

محطة السلام

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