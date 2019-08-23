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دراسة مصرية سعودية: نبات الجنكة بيلوبا يساعد فى علاج مرض السكر من النوع 2

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:30 م
دراسة مصرية سعودية: نبات الجنكة بيلوبا يساعد فى علاج مرض السكر من النوع 2 Ginkgo biloba
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سعوديون من جامعة جازان ومصريون من جامعة أسيوط، أن مستخلص أوراق "جينكو بيلوبا" ، وهو مكمل غذائي شهير ، له بعض الفوائد العلاجية في محاربة داء السكري من النوع الثاني، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وقال الدكتور "هلال فؤاد حتة" عالم في قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة كاليفورنيا، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية بقسم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة: "في الفئران المصابة بداء السكري ، كان لنبات "جنكه بيلوبا" تأثير جيد جدًا على خلايا (بيتا لانجرهانز) - خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز الأنسولين مثل الفئران الصحية غير المصابة بالسكر".

نبات الجنكو بيلوبا
نبات الجنكو بيلوبا

 

وتابع "حتة": "المستخلصات المشتقة من الجنكه بيلوبا تُستخدم بشكل متكرر في الطب التقليدي وقد ثبت أنها تظهر فاعلية مضادة للأكسدة وتخفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وتحسن مستوى الدهون في نماذج الفئران المصابة بالسكر."

وأشار إلى أن "جنكو بيلوبا": أحد أقدم أنواع الأشجار الحية، معظم منتجات الجنكة مصنوعة من مستخلص مُعد من أوراق الشجر، وتركز معظم الأبحاث على الجنكة على آثارها على الخرف وضعف الذاكرة المرتبط بالعمر مثل مرض الزهايمر والألم الناجم عن قلة تدفق الدم".

ومن بين المشاركين في الدراسة ممدوح أنور وأحمد زايد وجمال عفيفي وعماد شاهين وحسين الناشيري ، وجميعهم من جامعة جازان في المملكة العربية السعودية، ومن بين المتعاونين الآخرين ، كلهم ​​من جامعة أسيوط في مصر منال السيد عز الدين ، أسماء محمد جمعة ، محمود محمود عبد الكريم ، علاء سيد أبو الحمد ، غادة محمد وأحمد محمد قطب.

وتم تمويل العمل من قبل عمادة البحث العلمي ، جامعة جازان ، المملكة العربية السعودية.

 


Ginkgo biloba

جنكو بيلوبا

دراسة مصرية

علاج السكر

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