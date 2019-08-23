دراسة: الأشخاص الذين يمتلكون الكلاب يستمتعون بصحة أفضل

كتب : أحمد علوى

كشفت دراسة جديدة أجراها مركز "مايو كلينيك" ، أن الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة، وخاصة الكلاب، لديهم فرص أكبر للاستمتاع بصحة قلب أفضل.

ووفقاً لموقع "أيه بى سى نيوز"، قال فرانسيسكو لوبيز، معد الدراسة ورئيس قسم أمراض القلب الوقائية فى مايو كلينيك، أن امتلاك حيوان أليف خاصة الكلب يزيد من نشاط الإنسان، فمن المنطقى، أن ملاك الكلاب يتحركون، وتجبرهم كلابهم على السير لبعض الوقت" ، مشيرا إلى أن ذلك أمر ضرورى للصحة، وتابع "امتلاك الكلاب يساعد أيضًا على تحسين المزاج والحياة الاجتماعية وضبط النظام الغذائى".

ولا يقتصر الأمر على النشاط البدنى الذى يحسن الصحة، فوفقا للوبيز، "أظهرت الدراسات أن امتلاك كلب ، يعزز الحياة الاجتماعية، فمن يمتلكون الكلاب لديهم فرصة أكبر للتحدث مع آخرين لديهم كلاب".

واختتم لوبيز ، قوله ربما ترجع صحة قلوب ملاك الكلاب أيضا للحب غير المشروط الذى يقدم الكلب لأصحابه، وهو شعور لا يمكن شرحه، فهو شعور بالحب لا يستطيع سوى أصحاب الحيوانات الأليفة فهمه".