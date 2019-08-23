حبوب منع الحمل تصيب مراهقة بريطانية بسكتة دماغية نادرة.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

تناول حبوب منع الحمل يحتاج إلى مزيد من الاحتياطات قبل اتخاذ هذا القرار، لأنها وسيلة هرمونية تؤثر على مستوى الهرمونات بالدم، مما قد يصاحبه مشاكل صحية لبعض الفئات التى لديها تاريخ مرضى مرتبط بالهرمونات ومستوياتها بالجسم، فقد أدى تناول حبوب منع الحمل للتخلص من آلام الدورة الشهرية لإصابة فتاة إنجليزية بسكتة دماغية وظلت تصارع الموت لمدة 4 أسابيع كاملة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية قالت مراهقة إنجليزية إن تناول حبوب منع الحمل لأنها تسبب لها في سكتة دماغية تركتها تقاتل من أجل حياتها في المستشفى لمدة أربعة أسابيع.

ليكسى ناش من مقاطعة جلوسترشاير الإنجليزية والتى تبلغ من العمر 16 عاما نصحها أحد الأطباء بأن تأخذ حبوب منع الحمل للسيطرة على فترات الدورة الشهرية وآلامها، وقامت الفتاة بالفعل بتناول هذه الحبوب لمدة تسعة أشهر كاملة، ولكن كانت النهاية إصابتها بشكل نادر من السكتة الدماغية.

وظلت على أثرها راقدة بين الحياة والموت لمدة أربعة أسابيع في المستشفى بعد أن عانت بشكل مفاجئ بألم شديد في الرقبة وظن الأطباء أنها مصابة بالتهاب السحايا، لكن الأشعة المقطعية اكتشفت أن الفتاه لديها شكل نادر من السكتة الدماغية الناجمة عن جلطات الدم في دماغها.

وأكدت تقرير لـ" NHS " مؤسسة الصحة الوطنية بأنجلترا أن أخذ حبوب منع الحمل يمكن أن يزيد من خطر تجلط الدم لأن الاستروجين يزيد من عدد عوامل التخثر في الجسم.

مشيرا إلى أنن الخطر "صغير جدًا" وسيجري الأطباء اختبارات لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تصاب المرأة بجلطة دموية قبل وصفها حبوب منع الحمل.