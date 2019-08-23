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حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 165 ألف جهاز كهربائى مجهول المصدر بالسلام

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:48 ص
حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 165 ألف جهاز كهربائى مجهول المصدر بالسلام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس صاحب مخزن، لحيازته 165 ألف قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، داخل مخزن بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، تحت قيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة من ضبط "ر. ع"، 30 عامًا، المسئول عن مخزن أدوات كهربائية؛ يديره بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية، بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، ومصنوعة من خامات رديئة بمنطقة السلام.

 

عثر بداخل المخزن على 165 قطعة أدوات كهربائية عبارة عن "بريزه، شاسيه، مفتاح، جرس، كشاف، علبه، خليه، 20 ألف متر سلك حرارى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

 

 


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نيابة السلام

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