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حبس شقيقن قتلا موظف بسبب خلافات بينهم فى الحوامدية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:09 م
حبس شقيقن قتلا موظف بسبب خلافات بينهم فى الحوامدية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين، قتلا موظف بعدما اعتديا عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن شقيقين اعتديا على موظف بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

الحوامديه

قتل

جثة

خلافات الجيران

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