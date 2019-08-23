حبس شقيقن قتلا موظف بسبب خلافات بينهم فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين، قتلا موظف بعدما اعتديا عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.