حبس ربة منزل بتهمة سرقة 13 ألف من شقة فى شبرا

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة شبرا، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لسرقتها 13 ألف جنيه وهاتف محمول، من داخل شقة.

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا بضبط ربة منزل مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق اتهامها فى 5 قضايا وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى) مجهولى المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بإرتكابها واقعة سرقة مبلغ مالى 13 ألف جنيه من داخل مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.