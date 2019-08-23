سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس ربة منزل بتهمة سرقة 13 ألف من شقة فى شبرا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:43 م
حبس ربة منزل بتهمة سرقة 13 ألف من شقة فى شبرا سرقة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شبرا، بحبس ربة منزل  4 أيام على ذمة التحقيق لسرقتها 13 ألف جنيه وهاتف محمول، من داخل شقة.

 

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا بضبط ربة منزل مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق اتهامها فى 5 قضايا وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى)  مجهولى المصدر.

 

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بإرتكابها واقعة سرقة مبلغ مالى 13 ألف جنيه من داخل مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


شبرا

جرائم الخادمات

نيابة شبرا

قسم شبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالهرم.. تعرف عليها

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

6 ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات فى القانون الجديد

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

كوكب المريخ يقع بأقرب نقطة من الزهرة فى اقتران مذهل بالسماء غدًا

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

تعرف على سجل العار للإرهابى طارق الزمر عضو شورى الجماعة الإسلامية

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

الرطوبة ترتفع من جديد.. اعرف توقعات طقس "الويك إند" بالجمهورية × 17 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة