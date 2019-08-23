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جامعة الأزهر: 42217 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الأن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:20 م
جامعة الأزهر: 42217 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الأن تنسيق الأزهر
كتب لؤى على

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واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، لليوم الرابع منذ فتح رابط التسجيل مساء الاثنين الماضى، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 42217 ألف طالب وطالبة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 25 أغسطس.

وأعلنت الجامعة، عن تجهيز 3 معامل بفروع الجامعة بالقاهرة وطنطا وأسيوط، بالإضافة إلى فتح جميع المعامل بالجامعات المختلفة لتسجيل الرغبات أسوة بفتحها أمام طلاب الثانوية العامة.

يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.


تنسيق

تنسيق الازهر

الثانوية الازهرية 2019

جامعة الازهر

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