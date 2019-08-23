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بتحس بألم شديد بقدمك.. احذر من سرطان عظام القدم والكاحل

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:00 ص
بتحس بألم شديد بقدمك.. احذر من سرطان عظام القدم والكاحل سرطان العظام - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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سرطان العظام يؤثر على عظام الجسم كلها، ووفقًا لتقرير موقع "cancer"  فإن حالات الوفاة ارتفعت بسبب سرطان العظام في الآونة الأخيرة، وأغلب حالات الإصابة بسرطان العظام كانت في القدم والكحل، فتزداد فرص الإصابة لأن الكثير يعتقد أنها مجرد مشاكل فى العظام نتيجة بذل الكثير من المجهود الطويل ولكن مع الوقت قد يتفاقم الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بسرطان العظام.

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-سرطان-العظام-

أعراض سرطان العظام فى القدم والكاحل

الأعراض الأولى لسرطان العظام في القدم والكاحل التي يجب عدم تجاهلها تشمل التالى:

الكتل والتورمات

واحد من الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان العظام في القدم والكاحل وقد يزداد التورم بقوة مع مرور الوقت، وذلك لأن الخلايا السرطانية تغزو خلايا العظام، وتدخل النخاع الليفي وتؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء أو مقاومة خلايا الدم البيضاء.

مع ضعف المناعة، تزداد قوة الخلايا السرطانية وبالتالي تزيد من التورم أو ظهور كتل في القدم، لذلك لا ينبغي أبدًا تجاهل هذه الكتل ويجب تشخيصها من قبل الطبيب في الحال.

الكسور

يمكن أن يكون الكسر في العظام أيضًا أحد الأعراض المهمة من أجل الإشارة إلى أن جسمك قد يتعرض لهجوم من سرطان العظام، حيث إن الخلايا السرطانية لديها القدرة على إضعاف العظام وبالتالي إحداث كسر بسهولة.

ألم شديد بالقدم

قد يعاني المريض بسرطان العظام من ألم شديد بسبب تمزق العظام وضعفها يزداد خلال الليل أو  عند ممارسة بعض النشاط البدنى، لذلك إذا كنت تشعر بألم مستمر لعدة أسابيع من الأفضل الذهاب للطبيب.


اعراض سرطان العظام

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