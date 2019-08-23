النيابة تحقق مع 9 متهمين مضبوطين مؤخرًا على خلفية مشاجرة بين عائلتين فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع 9 متهمين جدد تم ضبطهم على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين عائلتين، بسبب خصومة ثأرية، بقرية جرزا فى العياط، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومدى دور كلًا منهم فى الأحداث.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا.

انتقل المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائدان إمام شعلان وباسم هنداوي، وبصحبتهم قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية عدد من المتهمين، وتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، والقبض على 25 متهما بحوزتهم 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، كما تم تحديد أماكن هروب عدد من المتهمين، وضبط 9 آخرين ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 34 متهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.