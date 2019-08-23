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الكهرباء: 28 ألف و100 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:36 م
الكهرباء: 28 ألف و100 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم بيان مرصد الكهرباء
كتب على عبد الرحمن

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كشف مرصد الكهرباء التابع التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الجمعة، هو 28 ألف و100 ميجاوات، مقارنة بـ 29 ألف و700 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس.

 

وذكر المرصد فى بيانه اليوم، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا  و400 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

 فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.


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