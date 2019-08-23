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القبض على 9 متهمين جدد في اشتباكات قرية "جرزا" فى العياط

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:23 ص
القبض على 9 متهمين جدد في اشتباكات قرية "جرزا" فى العياط مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عدد من المتهمين الهاربين، في الاشتباكات التي وقعت بين عائلتين، بسبب خصومة ثأرية، بقرية جرزا فى العياط، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 34 متهما من العائلتين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة التي استخدمها المتهمين في الواقعة.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا.

انتقل المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائدان إمام شعلان وباسم هنداوي، وبصحبتهم قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية عدد من المتهمين، وتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، والقبض على 25 متهما بحوزتهم 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، كما تم تحديد أماكن هروب عدد من المتهمين، وضبط 9 آخرين ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 34 متهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


مشاجرة العياط

قرية جرزا

خصومة ثأرية

مركز العياط

أمن الجيزة

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