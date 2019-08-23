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الصين: لا نهتم بمفاوضات ثلاثية للرقابة على التسلح

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:40 ص
الصين: لا نهتم بمفاوضات ثلاثية للرقابة على التسلح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون
وكالات

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أعلنت الصين، عن رفضها المشاركة في مفاوضات ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا حول الرقابة على التسلح، الأمر الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية.

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: "في الوقت الراهن لا تهتم الصين، ولن تشارك في ما يسمى بالمفاوضات الثلاثية للرقابة على التسلح".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد دعا إلى صياغة اتفاقية ثلاثية بين واشنطن وموسكو وبكين حول الرقابة على الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الصين أن انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من طرف واحد، سيؤدي إلى عواقب سلبية ملموسة بالنسبة للتوازن الاستراتيجي العالمي والاستقرار والأمن الإقليمي في أوروبا وآسيا، وكذلك على النظام الدولي للرقابة على الأسلحة.

وأعرب المندوب الصيني عن معارضة بكين لمحاولات الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ودعا تشانغ جون الولايات المتحدة وروسيا إلى تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، الذي ينتهي في فبراير عام 2021.

وكانت روسيا والصين قد دعتا إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي على خلفية تصريحات واشنطن حول خططها لتطوير الصواريخ التي كانت محظورة بموجب المعاهدة التي انسحبت منها، وتجربتها لصاروخ مجنح مداه أكثر من 500 كلم.


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