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الصين تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على فول الصويا ولحوم أمريكية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:17 م
الصين تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على فول الصويا ولحوم أمريكية فول الصويا - أرشيفية
بكين (رويترز)

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قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% على فول الصويا الأمريكى، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة 10% على القمح والذرة والسورجم "الذرة البيضاء"، من الولايات المتحدة، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

كما ستفرض الصين رسوما جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10% على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر، وفقا لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، وهذا أحدث إجراء تجارى انتقامى تتخذه الصين فى مواجهة الولايات المتحدة.

 

 


امريكا

الصين

بكين

الحرب التجارية

الجمارك

الرسوم الجمركية

فول الصويا

اللحوم الامريكية

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