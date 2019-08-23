الصين تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على فول الصويا ولحوم أمريكية

بكين (رويترز)

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% على فول الصويا الأمريكى، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة 10% على القمح والذرة والسورجم "الذرة البيضاء"، من الولايات المتحدة، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

كما ستفرض الصين رسوما جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10% على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر، وفقا لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، وهذا أحدث إجراء تجارى انتقامى تتخذه الصين فى مواجهة الولايات المتحدة.