الصين تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على فول الصويا ولحوم أمريكية

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% على فول الصويا الأمريكى، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة 10% على القمح والذرة والسورجم "الذرة البيضاء"، من الولايات المتحدة، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.
كما ستفرض الصين رسوما جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10% على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر، وفقا لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، وهذا أحدث إجراء تجارى انتقامى تتخذه الصين فى مواجهة الولايات المتحدة.
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