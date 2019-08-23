الصيام يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة ويعزز المناعة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أن الصيام الدورى قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عن طريق الحفاظ على الخلايا المناعية.

والأكثر من ذلك، تشير دراسة جديدة ثانية إلى أن تناول عدد أقل من السعرات الحرارية قد يعزز خلايا مناعية أخرى لمكافحة العدوى.

وقال الفريقان - من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) والنظام الصحى لماونت سيناى في مدينة نيويورك - إن هذا قد يؤدى إلى توصية الأطباء بالصيام للمرضى الذين يعانون من التهابات أو بعض أنواع السرطان.

وقالت الدكتورة ياسمين بلقيد، رئيسة قسم المناعة في قسم الأبحاث: "لقد تضافرت جميع هذه الدراسات لإظهار أن أي تغيير بسيط في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير عميق على نظام المناعة لدينا".

فى الدراسة الأولى نظر الباحثون إلى خلايا المناعة والفأر بعد فترات الصيام المتقطع، ووجدوا أن الصيام يخفض عدد كريات الدم البيضاء وخلايا الدم البيضاء التى تعزز الالتهابات وتنتشر فى الدم.

وقال الباحثون: "يمكن أن يكون الالتهاب استجابة طبيعية لجهاز المناعة لمكافحة الالتهابات، ولكن يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى الإصابة بأمراض القلب والسكر وحتى السرطان".

وقال المؤلف الأول الدكتور ستيفان جوردان: "بالنظر إلى الطيف الواسع للأمراض التي تسببها الالتهابات المزمنة والعدد المتزايد من المرضى المصابين بهذه الأمراض هناك إمكانات هائلة في التحقيق في آثار الصيام المضادة للالتهابات".

وأضاف الباحثون أن الدراسات تظهر أن الصيام وتقييد السعرات الحرارية ليست بدعة، وهناك الآن تفسير علمى دقيق لفوائدها.