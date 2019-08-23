الصحة العالمية: القضاء على الملاريا يحتاج وقتا بسبب الوسائل المستخدمة حالياً

كتب بيتر إبراهيم

قالت منظمة الصحة العالمية “WHO” اليوم، إنه من الممكن نظريًا القضاء على الملاريا لكن ليس فى الوقت الحالى، بسبب استخدام اللقاح المعيب وغيره من وسائل التحكم المستخدمة حاليًا.

وقال الدكتور "بيدرو ألونسو" ، المدير العالمي لمكافحة الملاريا في منظمة الصحة العالمية، "منظمة الصحة العالمية تؤيد بشكل لا لبس فيه الاستئصال للملاريا، لكن تظل هناك أسئلة رئيسية حول الطريقة، وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، أقر ألونسو أنه "من خلال الأدوات التي لدينا اليوم ، فمن المرجح أن يتم القضاء علي الملاريا".

وقال الباحثون إنهم غير قادرين على صياغة استراتيجية واضحة ، وبالتالي ، لم يتمكنوا من اقتراح جدول زمني محدد أو تقدير التكلفة لاستئصال الملاريا.

وتصارع منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة مع فكرة محو الملاريا من الكوكب، وبدأت حملة استئصال أول مرة في عام 1955 قبل أن يتم التخلي عنها بعد أكثر من عشر سنوات.

ولعقود من الزمان ، تعرض المسؤولون الصحيون للعقوبة حتى من مناقشة الاستئصال - حتى ألقت مؤسسة بيل وميليندا غيتس مواردها الكبيرة وراء الفكرة.

الجدري هو المرض البشري الوحيد الذي تم القضاء عليه على الإطلاق. في عام 1988، وعلى الرغم من أن العديد من الدول الإفريقية بدأت تطعيم الأطفال ضد الملاريا في البرامج الوطنية هذا العام ، فإنها تحمي فقط ثلث الأطفال الذين يصابون بها، ويقتل المرض الطفيلي حوالي 435 ألف شخص كل عام ، ومعظمهم من الأطفال في أفريقيا.

وقال أليستر ليستر ، عميد العلوم البيولوجية في كلية ليفربول للطب الاستوائي: "إن اللقاح الفعال هو شيء نحتاج إليه بشدة إذا كنا سنتحكم فى مكافحة الملاريا وليس لدينا هذا المرض".