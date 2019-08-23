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الرى: الانتهاء من 93% من مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:34 م
الرى: الانتهاء من 93% من مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة مصرف المحسمة
كتبت أسماء تصار

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قالت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الرى انه يتم تنفيذ مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة بتصرف 1,00 مليون م3/ يوم، و بلغت نسبة التنفيذ فى السحارة 93% و فى المسار 90 %، إلى جانب أعمال معالجة مياه مصرف بحرالبقر بتصرف حوالى 5,00 مليون م3/ يوم، حيث تم مراجعه واعتماد الدراسة الهيدروليكية للمشروع من قبل معهد بحوث الهيدروليكا والمقدمة من المكتب الاستشارى

وأضافت الهيئة أنه جارى العمل فى تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد بقيمة إجمالية وقدرها 32 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ 73.5 %، بالإضافة الى تجريف مصارف بمكعب اجمالى وقدره 220 ألف م3 ونزع حشائش بطول اجمالى وقدره 921 كيلو متر كذلك تم إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره 1457 فدان كما تم تسليك وتطهير 1365 متر طولى من التغطيات والسحارات على مستوى أقاليم الصرف بالهيئة.

وعلى صعيد آخر تم ازالة عدد 613 مخالفة تنوعت ما بين مبانى خرسانية و مبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة جسور المصارف و ردم بالجسور وخلافه كما تم حسم 147 شكوى تنوعت مابين طلبات أعضاء مجلس النواب والشكاوى الواردة على مواقع التواصل الاجتماعى والبوابة الحكومية وشكاوى المنتفعين .

وأشارت الهيئة إلى انه تم عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المشتركة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمقر قاعة الاجتماعات برئاسة المهندس خالد مدين رئيس الهيئة وحضور نائب رئيس الهيئة للوجه البحرى و ممثلى كل من هيئة الصرف - هيئة التعمير حيث تم اتخاذ بعض الاجراءات نحو حسم 17 موضوعًا مشتركًا.

 


الرى

هيئة الصرف

مصرف المحسمة

مصرف بحر البقر

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