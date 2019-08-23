التموين تضبط 19040 طن أعلاف وأسمدة خلال 24 ساعة

كتب أحمد الجعفرى

نجحت أجهزة الأمنية فى ضبط عدد قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والتموين، فى إطار الحملات الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية لضبط القضايا والمخالفات فى مختلف المجالات.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 قضايا ثروة حيوانية، ضبطت خلالها 19040 طن أعلاف وأسمدة، وتم تحرير محاضر منفصلة بكل واقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 697 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، وضبط 200 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط 75 قضية فى مجال الغش الغذائى وغير الغذائى، وضبط 48 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها ("4243" عبوة "سجائر، سيجار").

تأتى تلك الجهود فى إطار الحملات التى شنتها شرطة التموين، لمكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.