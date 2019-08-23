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التعليم العالى: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق غدا بحد أدنى 50%

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:33 ص
التعليم العالى: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق غدا بحد أدنى 50% تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى

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يبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019  غدا السبت، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمىأعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

 

 


المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

الثانوية العامة

مكتب التنسيق

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