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البيئة تختتم اليوم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:45 م
البيئة تختتم اليوم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية
كتبت آية دعبس

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تختتم وزارة البيئة اليوم السبت، المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية، والذى تنظمه وزارة البيئة فى محمية وادى دجلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
 
يأتي المهرجان في إطار تحقيق الأهداف الوطنية والمتضمنة في برنامج الحكومة 2018-2022، والتي وضعت لتشجيع الإدارة السليمة والفعالة المحميات الطبيعية والتي يعتبر السكان المحليين جزءا رئيسيا من نظم تلك الإدارة.
 
وانطلقت فعاليات المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية، أمس الخميس، بمشاركة عددا من الشباب، والأسر المصرية، والمهتمين بالبيئة والمحميات الطبيعية، وجاءت فكرة المهرجان للترويج للسياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية التي تمتزج بها خصائص الطبيعة وتنوعها البيولوجي مع السكان في تلك المناطق وتسليط الضوء على هذا التنوع والثراء الطبيعي والثقافي.
 
ضم المهرجان المنتجات والفنون والأكلات من مختلف المحميات الطبيعية بسيناء وسانت كاترين والبحر الأحمر والفيوم وسيوة وحلايب وشلاتين والنوبة، وقد حضر المهرجان خبراء العمل البيئي والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات وممثلو للطلبة الجامعيين الأفارقة كما تم تنظيم جلسة لمناقشة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي للقضايا البيئية برئاسة الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
 
 
 
 

وزارة البيئة

مهرجان الطبيعة

وادى دجلة

محمية وادى دجلة

محميات طبيعية

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