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الاتصالات: سنعمل على توفير البنية المعلوماتية لمدينة العلمين الجديدة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:13 م
الاتصالات: سنعمل على توفير البنية المعلوماتية لمدينة العلمين الجديدة وزارة الاتصالات - صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع، إن الوزارة سيكون لها دورا كبيرا فيما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية لمدينة العلمين الجديدة، مضيفا أن وجود هذا المشروع الضخم سينشط أيضا المنطقة التكنولوجية ببرج العرب من حيث توافر الكوادر اللازمة في مختلف التخصصات حيث يتم إنشاء ثلاث جامعات كبرا في العلمين الجديدة. 
 
 
وتعمل وزارة التعليم العالي على إنشاء ثلاث جامعات في مدينة العلمين، بينهم الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وهو ما يساهم في توفير الكوادر البشرية اللازمة و الاستفادة من التخصصات المطلوبة.
 
 
العلمين الجديدة هي مدينة تقع بمحافظة محافظة مطروحبمصر، وتعتبر من مدن الجيل الرابع، تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 الف فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة، تم وضع حجر أساس المدينة في الأول من مارس 2018.
 
 

مدينة العلمين

العلمين الجديدة

المدن الذكية

برج العرب

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