اصابة زوجين فى حادث سيارة عند بوابة مدينة الحمام بالساحل الشمالى

استقبل مستشفى الحمام، اسامي حامد حسين "69سنة"- من مدينة الحمام، يعاني من نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن والمثانة وكسور بالضلوع والقدم، وفاطمة حامد محمود إبراهيم "50سنة" تعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيمن والحوض والفقرات القطنية ، و تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.