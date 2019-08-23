اصابة زوجين فى حادث سيارة عند بوابة مدينة الحمام بالساحل الشمالى

أصيب زوجان، بإصابات متنوعة، إثر حادث سيارة، عند بوابة مدينة الحمام، في الساحل الشمالي على طريق مطروح-الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
استقبل مستشفى الحمام، اسامي حامد حسين "69سنة"- من مدينة الحمام، يعاني من نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن والمثانة وكسور بالضلوع والقدم، وفاطمة حامد محمود إبراهيم "50سنة" تعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيمن والحوض والفقرات القطنية ، و تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
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