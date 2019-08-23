استمرار العواصف والسيول بإسبانيا يتسبب فى 134 حادثا و472 صدمة كهربائية

كتبت فاطمة شوقى

يستمر الطقس السئ فى إسبانيا مع شدة العواصف والسيول والفيضانات ما تسبب فى أكثر من 134 حادثا خلال الليل فقط، معظمها بسبب سقوط الأشجار والفيضانات.

وأشارت صحيفة "سيكستا" الإسبانية إلى سوء الطقس فى البلاد خلال الليل على وجه التحديد، ما تسبب فى 56 حادث بسبب سقوط الأشجار و70 حادثا جراء الفيضانات، وثمانية أضرار هيكلية.

وكانت المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد والعاصمة مدريد أكثر المناطق تضرراً، حيث غمرت محطات المترو فى العاصمة ومدينة ليجانيس.

ومن ناحية أخرى ،تلقى رجال الإطفاء فى مجلس مدينة مدريد حوالى 70 بلاغا عن حوادث تتعلق بالأمطار الغزيرة التى سقطت على العاصمة ، وخاصة فى مناطق بوينتى دى فاليكاس وكارابانشيل.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن فى بعض المناطق يسقط 10 لترات من الامطار لكل متر مربع فى 10 دقائق فقط، أما فى جوادلاخارا فإن كميات الاكطار كانت كبيرة للغاية حيث وضلت 12.6لتر فى 10 دقائق.

وأوضحت أن درجات الحرارة انخفضت 6 درجات وتم تسجيل هبوب رياح قوية ، وصلت إلى 60 كيلومترًا فى الساعة.

وأحصيت وكالة الارصاد الجوية الإسبانية مجموعه 472 صدمة كهربائية فى الساعات الأخيرة من أمس فى عدد من المناطق بإسبانيا